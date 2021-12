Brexit: commissaria McGuinness, Johnson non ceda a pressioni interne sul sostituto di Frost (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea ha affermato che il rifiuto di Johnson di scendere a compromessi sulla Brexit è "insostenibile" e ha auspicato che la variante Omicron del Covid-19 e altri grandi problemi aiutino il Regno Unito a ricambiare le concessioni fatte da Bruxelles. La commissaria, secondo cui alla Commissione non è stato fornito alcun preavviso delle dimissioni di Frost, ha ipotizzato che la mossa di quest’ultimo potrebbe essere collegata a un allentamento dell'opposizione britannica alla giurisdizione della Corte di giustizia europea sull’Irlanda del Nord. "Spero che l'atmosfera volga verso il compromesso e la risoluzione dei problemi, non verso la politica del Partito conservatore, che temo distolga lo sguardo dai problemi reali (...) e trascini questa situazione nel prossimo anno, il che non sarebbe positivo per Irlanda del Nord", ha detto McGuinness. "Se chi comanda a Londra è dell'opinione che non ci saranno compromessi, allora non ci saranno progressi e questo è insostenibile", ha detto la commissaria. (Rel)