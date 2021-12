Spagna: Garamendi (Ceoe) su riforma lavoro, importante accordo su settore edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, ha annunciato un "importante accordo" nelle assunzioni nel settore delle costruzioni nell'ambito delle trattative tra il governo e le parti sociali relative alla riforma del lavoro. Come riferisce il quotidiano "La Vanguardia", il leader degli imprenditori ha evidenziato che ci saranno meno contratti a tempo determinato offrendo una soluzione al problema endemico della temporaneità nelle assunzioni. La formula proposta dal governo è di stabilire chiaramente le cause che giustificano questo tipo di contratti e, allo stesso tempo, fissare un limite al numero di giorni all'anno. L'esecutivo ha rinunciato al massimo fisso del 15 per cento per azienda, e anche a fissare un tetto massimo a seconda della dimensione della forza lavoro. Così, ha proposto un limite di 90 giorni all'anno, come "via di mezzo" tra le richieste dei datori di lavoro e dei sindacati. Soddisfazione è stata espressa anche del segretario generale della Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo), Unai Sordo, affermando che sono stati fatti "progressi" per incentivare i contratti indeterminati nell'edilizia. Per il sindacalista, se si stabilisce anche che nel subappalto si applicano i contratti collettivi e che gli accordi aziendali non possono ridurre i salari stabiliti dagli accordi settoriali, sarebbe "un passo molto importante, il più importante" in questo negoziato. (Spm)