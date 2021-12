Business news: Brasile, ministro Economia, nel 2022 crescita rallentata da inflazione ma possibili più consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha affermato che il Paese dovrebbe registrare un rallentamento economico nel 2022. Secondo Guedes, il calo sarà dovuto all'effetto dell'aumento dei tassi di interesse necessari per la lotta all'alta inflazione. Tuttavia, secondo il ministro, il rallentamento potrebbe essere controbilanciato dall'aumento degli investimenti già contratti, derivanti dalle privatizzazioni, e dal nuovo progetto di sostegno al reddito delle fasce più bisognose Auxílio Brasil, che dovrebbe aumentare i consumi. "L'anno prossimo, per effetto dell'aumento dei tassi di interesse per la lotta all'inflazione, che è un vettore importante, ci sarà un rallentamento dell'economia. È un dato di fatto. Ma ci sono altri vettori all'opera: da una parte Auxílio Brasil, che sostiene i consumi e, dall'altra, 700 miliardi di real (110 miliardi di euro) in contratti per i prossimi 10 anni, che sono investimenti", ha detto nel corso di un evento organizzato della Federazione delle industrie dello Stato di Sao Paulo. (Res)