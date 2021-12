Afghanistan: Organizzazione cooperazione islamica, impegno per mobilitare aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) ha annunciato che svolgerà un ruolo di primo piano nella fornitura urgente di aiuti umanitari e per lo sviluppo al popolo afgano che sta affrontando fame e povertà. E' quanto si legge nella risoluzione sulla "situazione umanitaria in Afghanistan", adottata in occasione della riunione tra 70 delegazioni degli Stati membri dell'Oic dedicata all'Afghanistan, oggi governato dai talebani, che si è svolta a Islamabad, capitale del Pakistan. Alla riunione hanno preso parte anche i rappresentanti dei talebani. I partecipanti hanno concordato la nomina di Tarig Ali Bakheet come inviato speciale dell'Oic per l'Afghanistan. La sessione si è conclusa anche con la firma della "Dichiarazione di Islamabad sulla causa palestinese". (segue) (Res)