Afghanistan: Organizzazione cooperazione islamica, impegno per mobilitare aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sessione di chiusura, il ministro degli Esteri del Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, ha affermato che c'è la consapevolezza che "la crisi umanitaria è incombente e se non agiamo ora, il collasso economico è inevitabile" in Afghanistan e le conseguenze si faranno sentire al di fuori della regione. Il primo ministro pakistano, Imran Khan, ha anche avvertito nel suo discorso che "se non si interverrà immediatamente, l'Afghanistan si dirigerà verso il caos", aggiungendo che potrebbe seguire una crisi di rifugiati e un'ondata di terrorismo che "non va bene a nessuno". I membri dell'Oic hanno deciso di istituire un fondo fiduciario umanitario, sotto l'egida della Banca islamica per lo sviluppo, per convogliare il sostegno umanitario all'Afghanistan in collaborazione con organizzazioni internazionali, comprese le agenzie delle Nazioni Unite. Sono stati inoltre avviati programmi di sicurezza alimentare in Afghanistan per sostenere il 60 per cento della popolazione afgana, circa 38 milioni di persone. (segue) (Res)