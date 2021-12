Afghanistan: Organizzazione cooperazione islamica, impegno per mobilitare aiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretariato generale dell'Oic, insieme alla Banca islamica di sviluppo e alle organizzazioni delle Nazioni Unite, elaborerà un meccanismo per erogare aiuti urgenti e "sbloccare i canali finanziari e bancari per ripristinare la liquidità" per il popolo afgano. Questa mossa è fondamentale per fornire aiuti a milioni di persone che devono affrontare sanzioni e per prevenire il collasso dell'economia e dei servizi sanitari e dell'istruzione. Le delegazioni dell'Oic hanno espresso preoccupazione per il fatto che il crollo economico potrebbe portare a un esodo di massa di rifugiati, terrorismo e instabilità nella regione. Inoltre, hanno ribadito l'importanza di combattere il terrorismo in Afghanistan e garantire che il territorio non sia utilizzato come piattaforma o rifugio sicuro dai terroristi. In quest'ottica, hanno esortato le autorità afgane a "prendere misure concrete contro tutte le organizzazioni terroristiche, in particolare Al Qaida, Daesh e le organizzazioni affiliate, Etim (East Turkestan Islamic Movement) e Ttp (talebani in Pakistan)". La risoluzione adottata dall'Oic esorta le autorità afgane a rispettare i diritti umani, in particolare i diritti delle donne, sanciti dall'Islam e consentire alle donne e alle ragazze di partecipare a tutte le attività della società e lavorare per l'inclusione. (Res)