Energia: Regno Unito, imprese chiedono "dibattito ragionato" sul futuro degli idrocarburi

- È necessario un "dibattito ragionato" sul futuro del petrolio e del gas nel Regno Unito. È quanto si legge in una lettera inviata dalla Camera di commercio di Aberdeen & Grampian, con l’appoggio di altre associazioni padronali britanniche e scozzesi, rivolta ai vertici politici e istituzionali del Paese. La decisione di spedire tale missiva giunge dopo che i piani di sviluppo del controverso giacimento di Cambo Oil, al largo delle isole Shetland, sono stati sospesi. Nella lettera si segnala come ogni dichiarazione pubblica che chiede di porre fine a nuove esplorazioni ha scosso la fiducia degli investitori, mettendo a rischio decine di migliaia di posti di lavoro. Secondo quanto riferito, inoltre, certe posiziono politiche rischiano di creare un "ambiente di investimento ostile" e che il benessere economico di intere comunità in tutto il Regno Unito è a rischio. Sul tema della transizione ecologica, si sottolinea come tale progetto debba avvenire “nel corso del tempo”. "Ora dobbiamo fare una pausa e consentire che si svolga un dibattito ragionato sul nostro futuro energetico. Allo stesso tempo, esortiamo i politici a riflettere attentamente sulle loro dichiarazioni pubbliche su petrolio e gas e sull'impatto che hanno sugli investimenti nel settore”, si legge nella missiva. "Non dobbiamo creare un ambiente politico avverso in questo momento cruciale nel nostro viaggio di transizione energetica", conclude la lettera firmata anche da 58 personalità di spicco rappresentanti la società civile e imprenditoriale di Aberdeen. (Rel)