Brexit: commissaria McGuinness, Johnson non ceda a pressioni interne sul sostituto di Frost

- Il primo ministro, Boris Johnson, non consenta alle “macchinazioni interne” del Partito conservatore di determinare il sostituto del ministro per la Brexit, David Frost, che ieri ha annunciato le dimissioni. Lo ha detto la commissaria per i servizi finanziari dell’Ue, Mairead McGuinness, in un’intervista all’emittente radiofonica “Rte”. McGuinness ha invitato Johnson a resistere alle pressioni del Partito che vorrebbero una figura intransigente come sostituto di Frost. "Se la priorità è semplicemente quella di placare gli estremisti del Partito conservatore, penso che siamo in una brutta situazione", ha detto. La commissaria ritiene che l'attenzione dovrebbe rivolgersi verso i problemi e che sarebbe "allarmante" se il progresso dipendesse dalla personalità del negoziatore. La Commissione Ue dovrebbe essere “completamente informata” sulla sostituzione di Frost, partendo dal riconoscimento delle concessioni fatte da Bruxelles. "Stiamo entrando nel 2022. Nel 2016 c'è stato un referendum e ora dobbiamo concentrarci sull'Irlanda del Nord, non sulle macchinazioni interne del Partito conservatore", ha detto McGuinness. (segue) (Rel)