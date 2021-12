Guatemala: almeno 12 morti in scontri intercomunitari per rivalità terriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 12 persone sono state uccise in Guatemala nel villaggio di Chiquix, a seguito di violenti scontri scoppiati per una disputa territoriale. Lo hanno confermato ai media locali le autorità guatemalteche, precisando che le vittime includono donne e tre bambini e che negli scontri è rimasto ucciso anche un agente di polizia, mentre altri due sono stati feriti. Colloqui sono attualmente in corso fra i leader delle due comunità rivali che hanno partecipato agli scontri nel villaggio, situato circa 155 chilometri a est della capitale Città del Guatemala, mentre l'ufficio del difensore civico per i diritti umani ha raccomandato di rafforzare la presenza della polizia nell'area. Scontri di questo tipo si sono già tenuti nei comuni di Nahualà e Santa Catarina Ixtahuacán. (Mec)