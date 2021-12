Libano: Guterres, presidente Repubblica sia simbolo dell'unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica libanese deve essere il simbolo di quella necessaria unità per ripristinare il funzionamento dello Stato. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione dell'incontro "produttivo" con il capo dello Stato libanese, Michel Aoun. "Esorto i politici del Paese a lavorare insieme per risolvere questa crisi. E invito la comunità internazionale a rafforzare il suo sostegno al Libano", ha affermato. Guterres ha aggiunto: "Il popolo libanese si aspetta che i suoi leader politici ripristinino l'economia, forniscano un governo funzionante e istituzioni statali, pongano fine alla corruzione e salvaguardino i diritti umani. Vedendo la sofferenza del popolo libanese, i leader politici libanesi non hanno il diritto di essere divisi e paralizzare il Paese". (Res)