Business news: Colombia, governo favorevole ad aumento salario minimo del 10 per cento nel 2022

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha dichiarato che i negoziati sull’aumento del salario minimo nel 2022 potrebbero concludersi con un incremento del 10,07 per cento. La retribuzione minima potrebbe passare a un milione di pesos (circa 227 euro) senza il contributo per i trasporti, “l’aumento in termini reali più alto degli ultimi 40 anni”, ha detto Duque, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Tiempo”. La manovra, ha aggiunto, “consentirebbe non solo di avere più reddito ma anche di stimolare la domanda aggregata del nostro Paese". Il salario minimo in Colombia ammonta a 908.526 pesos (circa 206 euro), cui si aggiunge un aiuto per il trasporto di 106.454 pesos (circa 24 euro). (Res)