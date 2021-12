© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa all'inaugurazione del progetto "Liberiamo la salute: telemedicina negli istituti penitenziari". Presente la ministra della Giustizia Marta Cartabia. L'evento si svolge presso il Teatro del Polo Penitenziario di Rebibbia (ore 10:00)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, partecipano all'inaugurazione del nuovo centro vaccinale Palasport di Tivoli.L'evento di svolge presso la Città dello sport, in via Empolitana a Tivoli (ore 11:50)- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato insieme al direttore generale di Ifo, Marina Cerimele visita la nuova Tac intraoperatoria e il centro congressi multimediale della struttura. L'evento si tiene presso l'Ifo Regina Elena in via Elio Chianese 53 a Roma.La stampa è invitata ad assistere alla diretta dal blocco operatorio e all'incontro con l'assessore D'amato presso il Centro Congressi degli Ifo (ore 15:30) (segue) (Rer)