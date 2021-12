Scuola: M5s, su docenti educazione fisica in manovra si faccia chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- L'introduzione nella scuola primaria di docenti specializzati in educazione fisica è una misura fondamentale per lo sviluppo psicofisico di alunne e alunni e prioritaria per il Movimento 5 Stelle, che ci lavora da anni in Parlamento. Lo affermano in una nota le deputate e i deputati pentastellati in commissione Cultura alla Camera. “La legge di bilancio è l'occasione giusta per raggiungere il traguardo e per questo ci aspettiamo adeguati finanziamenti, che attualmente, però, non sono previsti nel testo: chiediamo chiarezza, perché sarebbe grave lasciare senza risposta le tante famiglie italiane che vorrebbero vedere i loro bambini fare educazione fisica nella scuola", scrivono i deputati. (Com)