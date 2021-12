Covid: Trump, Cina responsabile di danni per oltre 60mila miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina dovrebbe pagare oltre 60mila miliardi di dollari in risarcimento globale per il ruolo da lei giocato nella diffusione della pandemia di Covid-19. Lo ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in un'intervista a "Fox News" ha sostenuto che "la Cina deve pagare, devono fare qualcosa" e che se il danno arrecato globalmente dal Covid-19 fosse stimato correttamente, Pechino dovrebbe saldare un debito di oltre 60mila miliardi di dollari.(Nys)