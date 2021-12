Germania: Covid, ministro Sanità Lauterbach esclude serrata natalizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach ha escluso l'introduzione di una nuova serrata in Germania nel periodo natalizio a causa dell’aumento dei contagi di Covid-19. Parlando oggi ai microfoni dell’emittente televisiva “Ard”, Lauterbach ha smentito che la Germania possa seguire l’esempio annunciato ieri dai Paesi Bassi. "No, qui non avremo un blocco, come nei Paesi Bassi, prima di Natale", ha detto Lauterbach. Allo stesso tempo, il ministro ha nuovamente avvertito sul fatto che la quinta ondata di coronavirus, a suo avviso, è inevitabile a causa della nuova variante Omicron. A questo proposito, Lauterbach ha sottolineato l'importanza di effettuare i richiami vaccinali per aumentare la propria protezione. (Geb)