Covid: Bernini (FI), nuove misure indispensabili per salvare il Natale

21 luglio 2021

- L’allarme sulla variante Omicron deve indurre tutti a un surplus di responsabilità e ad accelerare le vaccinazioni. Lo afferma in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. “È grazie a vaccini e green pass che l’Italia è rimasta in piedi, e dipenderà dai nostri comportamenti il successo del contrasto all’ondata di Natale: è il Covid che minaccia le feste di fine anno, non le misure allo studio del governo, e chi sostiene che i vaccini hanno fallito capovolge dolosamente la realtà”, ha detto, definendo “sconcertante la gazzarra scatenata da un gruppo di medici no vax alla riunione dell’Ordine di Roma”. (Com)