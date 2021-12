Georgia: arrestato in Germania l'ex capo di Stato maggiore Giorgi Kalandadze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo di Stato maggiore delle Forze armate georgiane Giorgi Kalandadze è stato arrestato a Berlino su richiesta delle autorità di Tbilisi. Lo ha annunciato oggi l’emittente televisiva georgiana “Mtavari Arkhi” che ha citato fonti vicine al generale in congedo. Secondo l’emittente, Kalandadze è stato arrestato nell'ambito di un procedimento penale per tortura e detenzione illegale del cittadino georgiano Elberd Koberidze nel 2012. Le autorità georgiane non hanno ancora diffuso un comunicato ufficiale. Giorgi Kalandadze ha guidato lo Stato maggiore georgiano dall'8 ottobre all'11 novembre 2012 durante la presidenza di Mikheil Saakashvili. Dopo il cambio di potere in Georgia nel 2014, Kalandadze ha lasciato la Georgia e si era stabilito in Ucraina. (Rum)