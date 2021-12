Hong Kong: chiusi i seggi per le elezioni legislative, affluenza al 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' rimasta bassa l'affluenza alle urne per le elezioni del Consiglio legislativo di Hong Kong, dove alle 21:30 locali - mezz'ora prima della chiusura dei seggi - avevano votato solo il 29,3 per cento degli aventi diritto, circa 1,3 milioni di elettori. Secondo i dati della commissione elettorale di Hong Kong, alla stessa ora delle ultime elezioni legislative del 2016 il tasso di affluenza nelle circoscrizioni geografiche elette direttamente si era attestato al 52,6 per cento, anche se i seggi elettorali erano stati aperti un'ora prima. Nelle prime 13 ore di votazione del 2016, circa 1,81 milioni di persone, ovvero il 47,8 per cento degli elettori registrati, avevano votato. Secondo la commissione elettorale, alle 12:30 locali si era espresso solo il 18,77 per cento dei 4,5 milioni di aventi diritto al voto, 839.563 cittadini: si tratta del tasso di affluenza più basso dal 1997, anno in cui Hong Kong - allora colonia britannica - passo' sotto la giurisdizione cinese. (segue) (Cip)