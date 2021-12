Sicurezza: gruppo hacker Clop mette in vendita dati rubati alla polizia britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di hacker Clop, che sarebbe legato alla Russia, ha messo in vendita alcuni dati rubati alla polizia britannica. È quanto riferisce l’edizione domenicale del quotidiano britannico “Daily Mail”, secondo cui tali informazioni rubate dagli hacker possono essere acquistate sulla cosiddetta darknet, un segmento di Internet che consente di muoversi in anonimato che viene spesso utilizzato da criminali informatici, trafficanti di stupefacenti e armi. Secondo il quotidiano britannico, le informazioni contenute negli archivi della polizia britannica, in cui sono memorizzate informazioni su 13 milioni di cittadini nel Regno Unito, potrebbero essere entrate in possesso dei criminali informatici. I dipendenti del giornale hanno trovato in vendita fotografie di automobilisti britannici scattate dal sistema nazionale di riconoscimento automatico delle targhe. "Siamo consapevoli dell'incidente e stiamo lavorando con i nostri partner delle forze dell'ordine per comprendere e limitare le sue potenziali conseguenze", ha dichiarato una fonte ufficiale del Centro nazionale per la sicurezza informatica del Regno al “Daily Mail”. (segue) (Rel)