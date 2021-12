Sicurezza: gruppo hacker Clop mette in vendita dati rubati alla polizia britannica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito, l'attacco ransomware ha preso di mira la società Itc britannica Dacoll, una delle cui divisioni fornisce l'accesso remoto al 90 per cento delle forze di polizia britannica. La società ha confermato un attacco hacker verificatosi il 5 ottobre, ma spiega che avrebbe riguardato solo il funzionamento della rete interna della società e non i suoi clienti e i loro sistemi. Tuttavia, secondo il “Daily Mail”, le informazioni sui clienti di Dacoll sono state messe in vendita dopo che la società si è rifiutata di pagare agli hacker un riscatto la cui somma non è stata divulgata. (Rel)