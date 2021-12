Governo: Paglia (Si), norma anti-delocalizzazioni è “una presa in giro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La norma anti-delocalizzazioni è “la presa in giro più grossa di questo governo”. Lo afferma in una nota il responsabile nazionale Economia di Sinistra italiana, Giovanni Paglia. “Se sei una delle 3.600 grandi imprese e licenzi senza uno straccio di accordo, paghi massimo tremila euro a lavoratore e fine della storia: se hai meno di 250 dipendenti, neppure quello”, ha detto, aggiungendo che “non c’è una delle crisi degli ultimi anni che sarebbe stata impedita o rallentata”. (Com)