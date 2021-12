Torino: tragedia in via Genova, rimozione gru crollata potrebbe iniziare domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rimozione della gru crollata in via Genova potrebbe iniziare domani. E nel frattempo, l’area della tragedia costata la vita a tre operai, è stata posta sotto sequestro, con i Vigili del Fuoco impegnati nel capire cosa abbia causato l’incidente. In mattinata un drone ha sorvolato l'intera area mentre i cittadini hanno posto alcuni lumini e mazzi di fiori lungo le transenne. La città ha proclamato il lutto cittadino per i funerali dei lavoratori e martedì il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, parteciperà al presiedo indetto dai sindacati di Cgil, Cisl e Uil per la sicurezza sul lavoro. La faccenda è stata commentata anche dal presidente del Piemonte, Alberto Cirio, in un post su Facebook: “Parliamo di intelligenza artificiale, di idrogeno, di tecnologie capaci di portarci nei punti più lontani dello spazio. E poi ti alzi al mattino per andare al lavoro e invece vai a morire. A pochi passi dalla tua vita, dai tuoi affetti più cari. Non è pensabile, non è accettabile. Molti degli incidenti sul lavoro avvengono nel settore edile. Il Pnrr porterà in Piemonte e nel nostro Paese migliaia di cantieri. Questa tragedia enorme, con tutte quelle che abbiamo contato negli anni, evidenzia il punto debole di un sistema che dobbiamo fare in modo di rendere sicuro. Perché il lavoro è un bisogno, è un diritto. E morire per il primo articolo su cui si fonda la nostra Costituzione, in una Italia orgogliosa di essere moderna e democratica, è sintomo di qualcosa di grave e profondo che abbiamo il dovere di affrontare insieme”. Un altro presidio, indetto dal sindacato Usb, si svolgerà invece domani pomeriggio davanti all’Ispettorato del lavoro in via Arcivescovado a Torino. (Rpi)