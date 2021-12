Centrosinistra: Boccia su provinciali, Pd unisce coalizione e vince contro le destre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Si completano oggi gli scrutini delle elezioni per il rinnovo di 31 presidenti di provincia e 75 consigli provinciali: i risultati in arrivo “certificano la vittoria del centrosinistra unito e largo”. Lo afferma in una nota Francesco Boccia, deputato e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale del Pd. “Nella stragrande maggioranza delle province vince il campo largo con dentro, spesso, anche il M5s, che per la prima volta entra nei consigli provinciali: dopo le amministrative di ottobre, il Pd vince unendo progressisti e riformisti”, ha detto, aggiungendo che “contro la destra a trazione Lega e Fd’i si può vincere”. Aspettiamo gli ultimi scrutini, ha continuato, ma al momento il centrosinistra “vince largamente negli oltre 70 consigli al voto: buon lavoro ai presidenti e a tutti i consiglieri eletti". (Com)