Green pass: concluso corteo all'Arco della Pace di Milano

- Poco dopo le 16.30 il corteo preavvisato "no green pass" a Milano, partito da piazza Castello, si è concluso all'Arco della Pace. I manifestanti di Lombardia e Veneto che si sono riuniti per protestare contro la carta vaccinale sono stati circa 300 e alcuni di loro, da Daspo, hanno dovuto deviare il percorso una volta arrivati nei pressi della stazione di Cadorna, per poi raggiungere nuovamente il corteo poco dopo.(Rem)