Covid: Inps, nuove funzionalità per piattaforma di verifica obbligo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in linea le nuove funzionalità della piattaforma Inps "GreenPass50+" per tutte le aziende, enti e amministrazioni che necessitano di verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e il possesso del green pass (forze ordine, sanitari, personale scolastico, Rsa e altre categorie). Lo riferisce una nota dell’istituto, spiegando che la procedura è a disposizione di tutti i datori di lavoro il cui personale ha l'obbligo vaccinale (comprese amministrazioni, enti e le aziende sotto i 50 dipendenti, che possono già accreditarsi). Usufruendo del servizio, il datore di lavoro ha la possibilità di scegliere differenti tipologie di accreditamento, a seconda che debba verificare il possesso del green pass o il rispetto dell’obbligo vaccinale. Un datore di lavoro che necessita di entrambe le notifiche potrà accreditarsi esplicitamente ad entrambe le funzionalità. (segue) (Com)