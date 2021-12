Roma: assessore Sanità Lazio, solidarietà a Ordine medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha espresso in una lunga telefonata al presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, "la solidarietà del Sistema sanitario regionale per il vile attacco subito durante l'odierna assemblea, peraltro tutti senza mascherina in un luogo al chiuso. L'Ordine di Roma - spiega D'Amato in una nota - sta applicando solamente la legge e chi si professa no vax, utilizzando metodi violenti, tradisce il giuramento di Ippocrate. Per fortuna la stragrande maggioranza dei medici sta combattendo la pandemia rappresentando la parte migliore. Chiedo al garante della privacy di mettere rapidamente in condizione gli Ordini di accedere alle anagrafi vaccinali". (Com)