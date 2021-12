Roma: riaperta al pubblico parte del Parco Volusia a nord della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- È stata riaperta al pubblico stamattina la parte bassa del Parco Volusia a Roma nord, a termine dei lavori del secondo lotto. "Oggi è una giornata di festa per tutti perché restituiamo alle romane e ai romani il secondo lotto del Parco Volusia, un’area verde bellissima, che ha anche un enorme valore storico, dove gli abitanti possono passeggiare, fare sport, divertirsi, godersi la natura", scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Voglio ringraziare - aggiunge - i comitati, le associazioni, i tanti cittadini e tutti coloro i quali si sono battuti in questi anni per riconsegnare a questo territorio il parco". La riapertura per Gualtieri è stata "una vera priorità dell’amministrazione municipale", guidata dal presidente del Municipio XV Daniele Torquati il quale ha avuto "il massimo supporto in questi mesi" dagli assessori all'Ambiente, Sabrina Alfonsi e all'Urbanistica Maurizio Veloccia. (segue) (Rer)