Roma: riaperta al pubblico parte del Parco Volusia a nord della città (2)

- "Un ringraziamento particolare ai lupetti dell’Agesci - conclude Gualtieri -, che mi hanno riempito di domande e mi hanno fatto tornare indietro nel tempo, quando anch’io ero un boy-scout. Anche e soprattutto per i più piccoli vogliamo dare concretezza alla nostra idea di città sostenibile, con un sistema di verde diffuso, accessibile, ben curato. Continuiamo a lavorare, collaborando con i cittadini, per rendere Roma più bella, più verde e più vicina, per tutte e tutti". (Rer)