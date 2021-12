Frosinone: Ciacciarelli (Lega), bella vittoria della nostra lista al consiglio provinciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata resa nota oggi la nuova composizione del consiglio provinciale di Frosinone che conta tre esponenti della Lega. "Complimenti a Luca Zaccari, consigliere comunale di Ferentino, più votato nella lista della Lega, e primo nel centrodestra", afferma in una nota il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli. "Sono certo che sarà un punto di riferimento fondamentale per gli amministratori della provincia di Frosinone - aggiunge -. Giovanissimo, vanta una militanza decennale. Complimenti anche agli altri due eletti Andrea Amata e Gianluca Quadrini, e grazie a tutti coloro che hanno fatto parte della squadra. Un grazie al coordinatore provinciale del Carroccio, Nicola Ottaviani, per il grande lavoro che sta svolgendo. Ancora una volta dimostriamo di avere un grande radicamento sul territorio, un seguito importante di amministratori locali che hanno premiato il lavoro e la concretezza di questa squadra. La Lega - conclude - è primo partito del centrodestra, e guiderà la coalizione verso altre decisive vittorie". (Com)