Lavoro: Benaglia (Fim Cisl), Speedline è vertenza simbolo del Paese

- La Speedline rappresenta una vertenza “simbolo del Paese”. Lo ha detto il segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia, commentando la manifestazione che si è tenuta oggi a Santa Maria di Sale (Ve) a favore dell’azienda del Gruppo Rolan, dopo l’annuncio della chiusura del sito veneziano. “Oggi è stata una giornata importante, un'Italia che chiede lavoro e si allea per il valore del lavoro: la manifestazione di oggi ha visto coalizzare le parti sociali ecclesiali, economiche, amministrative e sindacali”, ha detto, aggiungendo che “non possiamo accettare che ci siano multinazionali che per qualche calcolo speculativo pensino di cancellare una storica industria, con oltre 650 dipendenti”. Per la Fim Cisl, ha continuato il segretario generale, si tratta di una vertenza di carattere nazionale che “deve trovare la possibilità di confermare le produzioni e tutta l’occupazione: in questo senso, l’emendamento alla legge di bilancio che inserisce la norma sulla tutela dell’occupazione in caso di chiusure o di ristrutturazioni ci sembra debole”. (Com)