Imprese: Corradi (Trenitalia), in Francia non vogliamo togliere fette di mercato a Sncf

- Trenitalia nel mercato francese non vuole acquisire delle fette di mercato alla Società nazionale delle ferrovie francesi (Sncf). Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia. Ieri, sabato 18 dicembre, il vettore italiano ha lanciato le prime corse sul percorso tra Parigi, Lione e Milano. L'obiettivo, ha spiegato Corradi, è quello di "aumentare il mercato come è successo in Italia". "Con l'arrivo della concorrenza non abbiamo perso parti di mercato ma ne abbiamo guadagnate perché il mercato si è sviluppato", ha detto Corradi. In merito al prezzo dei pedaggi sulla rete francese, giudicati spesso troppo alti, l'amministratore delegato ha affermato che i costi ridotti agevolano "l'arrivo di imprese private". "Vogliamo apportare al pubblico francese un'idea differente di treno con un servizio meno basato sul numero di viaggiatori" e più sul "concetto di comunità", ha spiegato Corradi. l'Ad ha parlato, inoltre, delle intenzioni di Trenitalia di svilupparsi in Europa. "La Francia è la prima tappa del nostro progetto. I nostri treni sono capaci di rompere le barriere per trasportare i viaggiatori ovunque in Europa e collegare i Paesi che la compongono. Saranno omologati in Spagna per un lancio il prossimo anno", ha affermato Corradi. (Frp)