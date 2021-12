Roma: assessora Ambiente, restituito a cittadini Parco Volusia in sua integrità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A ulteriore conferma dell'interesse per la tutela dell'ambiente che ci circonda - aggiunge l'assessora -, ci sono le ingenti risorse economiche stanziate in bilancio per progetti di cura e valorizzazione dei parchi e delle ville storiche e per garantire una risposta efficace a quella che si stava profilando come una vera e propria emergenza ambientale, l'infestazione dei pini da parte della Toumeyella parvicornis, per la quale abbiamo stanziato una prima tranche di fondi pari a 6 milioni di euro. Lavoriamo a progetti di ricucitura del territorio - sottolinea Alfonsi - attraverso interventi di forestazione urbana, con un obiettivo ambizioso che è quello di mettere a dimora nel nostro territorio un milione di alberi entro il mandato. Azioni, queste, che non possono prescindere dal coinvolgimento diretto dell'istituzione di prossimità e dei cittadini nella progettazione degli interventi e soprattutto nel mantenimento e nella cura di ciò che viene realizzato. Per l'esperienza che ho maturato come presidente di Municipio nei passati otto anni - conclude -, so per certo che la partecipazione e la condivisione degli obiettivi sono gli strumenti più efficaci contro l'abbandono e il degrado dei beni comuni". (Rer)