Governo: Di Maio, chi è per voto anticipato vuole mettere il Paese ko

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Chi oggi pensa a un voto anticipato dovrebbe assumersi la responsabilità davanti agli italiani di mettere ko un Paese che invece sta correndo più di tutti, e sta tornando ad essere competitivo a livello internazionale. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. "Le forze politiche devono lavorare in maniera costruttiva per il rilancio dell’Italia", ha aggiunto. Il titolare della Farnesina è intervenuto anche sulla gestione della pandemia. "La linea dura del governo contro il virus serve, da una parte, a tutelare la salute dei cittadini, dall'altra a fare ripartire l’Italia evitando nuovi lockdown, cosa che invece sta accadendo proprio in queste ore ad esempio nei Paesi Bassi", ha spiegato. La situazione all’estero "dimostra quindi che l’atteggiamento dell’Italia è stato il più prudente, e siamo riusciti a mettere il Paese in sicurezza, ma ancora non è finita. Avanti così, con senso di responsabilità", ha concluso il ministro. (Res)