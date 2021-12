Roma: blitz "no vax" all'assemblea dei medici, solidarietà dalle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bagarre stamattina all'hotel Pineta Palace in occasione dell'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma: una cinquantina di camici bianchi ha protestato contro il presidente dell'Ordine, Antonio Magi, e ha interrotto la seduta. "Vergogna, mafiosi, disgraziati", questi gli insulti urlati dai contestatori che sono saliti sul palco, hanno preso il microfono e hanno accusato l'Ordine di aver sospeso i medici non vaccinati. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia che hanno evitato il peggio. La protesta, infatti, stava per sfiorare il contatto fisico. Gli agenti hanno identificato i contestatori e sono in corso verifiche per comprendere in che modo i manifestanti abbiano avuto accesso all'assemblea, dal momento che era necessario esibire il green pass per partecipare. Per ora, a quanto si apprende, non sono scattate denunce. Solidarietà ai medici è stata espressa dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha sentito telefonicamente il presidente dell'Ordine e "ha espresso sostegno e solidarietà al presidente Magi oltre che gratitudine per il lavoro quotidiano svolto a tutela del diritto alla salute". (segue) (Rer)