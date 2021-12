Roma: blitz "no vax" all'assemblea dei medici, solidarietà dalle istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inviato un messaggio di "solidarietà a tutto il personale sanitario e ai medici oggi contestati dai no vax. Un medico - ha detto Zingaretti - deve combattere le malattie non trasmetterle e chi non ha fiducia nella scienza e nella medicina non può fare il medico". Stesso tono da parte dell'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, che ha contattato telefonicamente il presidente Magi e ha fatto sapere che i medici possono contare sulla "solidarietà del Sistema sanitario regionale" perché "l'Ordine di Roma - ha affermato D'Amato - sta applicando solamente la legge e chi si professa no vax, utilizzando metodi violenti, tradisce il giuramento di Ippocrate. Per fortuna la stragrande maggioranza dei medici sta combattendo la pandemia rappresentando la parte migliore. Chiedo al garante della privacy di mettere rapidamente in condizione gli Ordini di accedere alle anagrafi vaccinali". (Rer)