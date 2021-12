Roma: presidente Aiop, solidarietà all'Ordine dei medici, Covid si batte con scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'Associazione italiana ospedalità privata (Aiop), Barbara Cittadini, in merito alla sospensione dell'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma a opera di un gruppo di camici bianchi no vax, esprime "solidarietà al presidente dell'Ordine provinciale dei medici di Roma, Antonio Magi e all'intero consiglio direttivo" e condanna "la protesta dei medici no vax, che hanno impedito il normale svolgimento dell'assemblea, costringendo polizia e carabinieri a intervenire". Per la presidente "resta assolutamente prioritario garantire il diritto alla salute della comunità, attraverso un comune senso di responsabilità e un impegno condiviso. Bisogna affrontare con coscienziosità l'attuale situazione di emergenza pandemica e non devono mai venire meno il confronto civile e il rispetto per la vita. Il Covid-19 si combatte con il vaccino e con i risultati che la scienza, ogni giorno, ci offre grazie al lavoro encomiabile dei ricercatori e degli operatori della sanità". (Com)