Città metropolitana Roma: Fermariello-Trombetti-Marinone (Pd), sostegno ad Ascani

21 luglio 2021

- Carla Fermariello, Yuri Trombetti e Lorenzo Marinone, consiglieri del Partito democratico in Campidoglio alle elezioni per il rinnovo del consiglio della Città metropolitana di Roma sostengono "il capogruppo uscente Federico Ascani al fine di dare continuità al lavoro da lui cominciato in Provincia nel corso della precedente consiliatura e al fine di garantire a Roma la nostra presenza costante in qualità di Consiglieri di Roma Capitale da poco eletti", spiegano i tre esponenti del Pd in una nota. "Le elezioni del consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale - aggiungono - rappresentano un momento alto e delicato nella vita democratica di Roma e della sua provincia. Riteniamo che le responsabilità assunte di fronte ai cittadini vadano sempre onorate con il lavoro e la dedizione che meritano, soprattutto quando si assumono incarichi istituzionali di rilievo; così come riteniamo che il ruolo e il protagonismo dei territori, anche dell'area metropolitana, vadano valorizzati, al fine di costruire una comunità larga, coesa, empatica e attenta ai bisogni dei cittadini. Per questo motivo abbiamo deciso, dopo un'attenta riflessione, condivisa anche con il partito, di sostenere alle elezioni del Consiglio Metropolitano il capogruppo uscente Federico Ascani". (segue) (Com)