Afghanistan: Griffiths (Onu), economia è in caduta libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell'Afghanistan è in "caduta libera", ha dichiarato domenica in una riunione speciale il coordinatore dei soccorsi di emergenza delle Nazioni Unite Martin Griffiths, avvertendo che se un'azione decisiva e compassionevole non verrà intrapresa immediatamente, potrebbe "trascinare con sé l'intera popolazione". Parlando virtualmente alla 17a sessione straordinaria del Consiglio dei ministri degli esteri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) a Islamabad, in Pakistan, Griffiths ha ricordato che un quadro 23 milioni di persone soffrono la fame e migliaia di bambini sono malnutriti. (Res)