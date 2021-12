Covid: oggi nel Lazio 2.404 nuovi casi, Rt al 5 per cento, 12 mila bimbi vaccinati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i vaccini anti Covid nel Lazio sono state superate le 12 mila somministrazioni pediatriche e prosegue il trend di crescita delle prime dosi. Inoltre è stata superata la soglia di 1,5 milioni di terze dosi su un totale di 10,4 milioni di somministrazioni. Ieri sono state effettuate in tutto quasi 56 mila vaccinazioni, il 67 per cento in più rispetto al minimo richiesto a livello nazionale. Nel dettaglio con 1,5 milioni di dosi di richiamo risultata immunizzata dal Covid nel Lazio il 31 per cento della popolazione adulta. Facendo riferimento al dato complessivo di 10,4 milioni di somministrazioni di vaccino risulta che che ha ricevuto la doppia dose il 95 per cento degli adulti e l'89 per cento dei giovani sui 12 anni. (Rer)