Frosinone: rinnovato il consiglio provinciale, terminato scrutinio

- A seguito dello scrutinio delle elezioni per il rinnovo del consiglio della Provincia di Frosinone, che si sono svolte nella giornata di ieri, il nuovo consiglio provinciale risulta così composto: Antonella Di Pucchio (Pd), Isola del Liri; Enrico Pittiglio (Pd), San Donato Valcomino; Gaetano Ranaldi (Pd), Cassino; Alessandro Mosticone (Pd), Sora; Andrea Amata (Lega), Vicalvi; Gianluca Quadrini (Lega), Arpino; Luca Zaccari (Lega), Ferentino; Daniele Maura (Fratelli d'Italia), Giuliano Di Roma; Riccardo Ambrosetti (Fratelli d'Italia), Anagni; Alessandro Cardinali (Polo Civico), Anagni; Alessandro Rea (Polo Civico), Ferentino; Luigi Vacana (Provincia in Comune), Gallinaro. Lo riferisce una nota dell'ente. (Com)