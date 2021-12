Frosinone: Battisti (Pd), ottimo risultato in nuovo consiglio provinciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Quella del Partito democratico alle elezioni provinciali "è una affermazione straordinaria. Quattro consiglieri eletti e oltre il 30 per cento di consensi dimostrano la validità delle nostre proposte, la qualità delle liste e l'importante lavoro che come Pd stiamo facendo sul nostro territorio". Così in una nota Sara Battisti, consigliera del Partito democratico alla Regione Lazio. "A Enrico Pittiglio, Antonella Di Pucchio, Gino Rinaldi e Alessandro Mosticone i miei auguri di buon lavoro - prosegue -. La Provincia, seppur rinnovata, resta un punto di riferimento importante per le nostre comunità e sarà fondamentale trasformare i nostri programmi in progetti concreti che diano risposte ai cittadini insieme al presidente Pompeo. Questo risultato così importante, peraltro, contribuirà al lavoro di preparazione per un campo largo di centrosinistra per vincere le prossime elezioni amministrative. Complimenti al Partito democratico provinciale e al segretario Fantini, ora proseguiamo su questa strada". (Com)