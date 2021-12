Serbia: premier Brnabic, il "no" al referendum del 16 gennaio è un voto contro l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Votare “no” al referendum costituzionale serbo del 16 gennaio significa fermare per i prossimi quattro anni il processo d’integrazione europea della Serbia. Lo ha detto la premier di Belgardo, Ana Brnabic, parlando all’emittente “Prva Tv”. "Mi dispiace che abbiamo alcuni partiti politici che dicono di essere a favore dell’Unione europea, ma poi affermano di non partecipare al referendum o di votare contro", ha detto Brnabic, aggiungendo che coloro che vogliono votare "no" tentano di esercitare delle pressioni politiche sulla magistratura. Secondo la premier, le questioni oggetto del referendum sono "strettamente professionali" e riguardano solo il campo della giustizia, sostenendo che è una menzogna che il referendum abbia un preambolo legato al Kosovo o alla vicenda del gruppo minerario anglo-australiano Rio Tinto, il cui potenziale investimento in Serbia è fonte di polemiche da alcune settimane. Brnabic ha sottolineato che è una cosa enorme che la Serbia abbia aperto quattro nuovi capitoli negoziali nel suo percorso di adesione all’Ue e che finora ne abbia aperti due all'anno, valutando che si tratta di un riconoscimento delle difficili riforme adottate nel campo dello stato di diritto. (Seb)