Energia: ministra francese Pompili, non si sarà alcun blackout generale nel periodo invernale

- Non ci sarà alcun grande blackout generale entro la fine dell'inverno in Francia. Lo ha detto la ministra della Transizione ecologica francese, Barbara Pompili, ai microfoni di “France Inter”, facendo il punto sull'annuncio da parte dell’operatore Edf sulla proroga dell’arresto dei due reattori della centrale di Civaux a seguito del rilevamento di guasti vicino ai circuiti di raffreddamento e lo spegnimento delle due unità dell’impianto di Chooz. Queste due operazioni di manutenzione si tradurranno per Edf in una perdita di produzione di circa un terawattora (TWh) alla fine del 2021, suscitando timori sulla tenuta delle forniture elettriche nel periodo invernale. Venerdì scorso, 17 dicembre, il governo ha chiesto a Edf di adottare delle misure per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico dopo l'annuncio degli arresti dell'attività nelle due centrali. (Frp)