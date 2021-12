Sudan: nuova protesta contro il golpe, le forze di sicurezza disperdono i manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sudan gli attivisti che protestano contro il golpe del 25 ottobre e la giunta militare al potere sono tornati a manifestare per le strade di Khartum e di altre città del Paese, ma la loro protesta è stata repressa dalle forze di sicurezza. Secondo fonti locali gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni e usato granate per disperdere la folla, mentre ieri sera il primo ministro Abdallah Hamdok ha avvertito in una dichiarazione che la rivoluzione del Sudan ha vissuto una grave battuta d'arresto e che l'intransigenza politica da tutte le parti ha minacciato l'unità e la stabilità del Paese. Prima delle proteste, le forze di sicurezza hanno chiuso le strade principali che portano all'aeroporto e al quartier generale dell'esercito, nonché la maggior parte dei ponti che collegano Khartum alle città gemelle Bahri e Omdurman, al di là del Nilo. Secondo "Al Jazeera", per pochi minuti i manifestanti sono riusciti a raggiungere le porte meridionali del palazzo presidenziale, ma sono stati respinti dalle forze di sicurezza con il lancio di gas lacrimogeni e munizioni non a salve. (Res)