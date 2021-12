Covid: Fedriga convoca Conferenza delle Regioni per il 20 dicembre alle 12:30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, in sessione straordinaria, per il 20 dicembre alle ore 12:30. All’ordine del giorno, si legge in una nota, i temi che saranno affrontati dalla conferenza unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni che il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha convocato rispettivamente alle 14:30 e alle 14:45 dello stesso 20 dicembre. La Conferenza della Regioni, prosegue la nota, affronterà però anche altri temi fra cui la proposta di un ordine del giorno da presentare al governo per l’adeguamento della normativa in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo. (Com)