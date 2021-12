Italia viva: Bellanova, nuova sede di Lecce è luogo per la buona politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- Sia pure con tutte le accortezze e le attenzioni necessarie, e anche con un numero necessariamente limitato di nostri iscritte ed iscritti, tornare “a vedersi e parlarsi in presenza, mettendo a fuoco le attività che dovranno arricchire questo luogo della politica riformista a disposizione della città e del territorio è, non mi vergogno a dirlo, emozionante". Ha esordito così la presidente di Italia viva, Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, intervenendo dopo i saluti di Massimo Toma, coordinatore provinciale, e Ada Fiore, coordinatrice regionale, stamane nel corso dello scambio di auguri con le iscritte e gli iscritti di Italia viva Lecce e, con l'occasione, dell'inaugurazione della sede provinciale. "L'apertura di una sede a disposizione della comunità democratica, dei giovani, delle donne, di chiunque abbia voglia di buona politica è un fatto importante", ha detto, aggiungendo che “certifica la voglia di fare che io registro in tutti i nostri appuntamenti, il lavoro di radicamento che ci vede impegnati, e dà una chiara indicazione sul futuro”. I prossimi appuntamenti elettorali, ha continuato, ci vedranno presenti dovunque. “Dove possibile con il nostro simbolo, altrove con le formazioni civiche e con un dato ben chiaro: il nostro campo è quello del riformismo e del progressismo, non con i populisti, non con i sovranisti”, ha continuato, annunciando che sono già in corso lavori su un calendario di incontri nel prossimo anno a partire da un progetto di formazione politica. “Perché è forte l'esigenza, soprattutto nel Mezzogiorno, di nuove classi dirigenti preparate, competenti, appassionate, disposte a mettersi in gioco per le loro comunità”, ha concluso. (Rin)