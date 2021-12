Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Sono partite da piazza Castello i circa 200 manifestanti che si sono riuniti intorno alle 15 per protestare contro la carta vaccinale. Il corteo, preavvisato alla questura di Milano qualche giorno fa, ha come meta finale l'Arco della Pace e vede la partecipazione dei movimenti "no green pass" di Lombardia e Veneto. (Video: Agenzia Nova) (Rem)