Energia: Roth (SpD), il Nord Stream 2 non è solo un progetto economico

- Il gasdotto Nord Stream 2 non è solo un progetto economico. Lo ha detto il presidente della commissione affari esteri del Bundestag, l’esponente socialdemocratico tedesco Michael Roth, in un’intervista all’emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. "Devo ammettere che Nord Stream 2 non è un progetto puramente economico, anche se viene realizzato da una dozzina di aziende europee di 12 Stati membri dell'Ue. Ha, ovviamente, un aspetto politico, e questo è un argomento che causa grattacapi per molti partner nell'Ue", ha affermato Roth. Secondo il parlamentare, la Germania, anche nei negoziati con la Russia, ha cercato di placare i timori dell’Ucraina e ha chiarito che il lancio del gasdotto "non dovrebbe causare sofferenze” a Kiev, qualora il Paese non fornisca più da transito al gas destinato ai clienti europei. (Geb)