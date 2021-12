Libano: presidente parlamento, situazione peggiorerà senza risolvere le crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione economica-politica peggiorerà in Libano, se le crisi accumulate non verranno affrontate. Lo ha dichiarato il presidente del parlamento, Nabih Berri, in un'intervista rilasciata al quotidiano panarabo "Al Sharq al Awsat". Questa settimana sarà "decisiva" nel determinare il corso degli eventi, ha aggiunto, sottolineando che l'attenzione sarà focalizzata sulla decisione del Consiglio costituzionale sul ricorso presentato dal movimento patriottico libero (Mpl) - il partito cristiano-maronita fondato dal capo dello Stato Michel Aoun - sulla legge elettorale parlamentare. Nelle scorse settimane, politici e partiti hanno messo in guardia contro il potenziale rinvio delle elezioni che sono fissate per marzo 2022. Le Forze libanesi, altro partito cristiano, hanno avvertito che potrebbero scendere in piazza se il voto dovesse essere posticipato. Nell'intervista Berri ha evidenziato il "grande interesse internazionale" per lo svolgimento delle elezioni in Libano. "Questo è normale e dovrebbe essere anche normale e necessario per noi insistere affinché si svolgano", ha aggiunto. Il Consiglio costituzionale annuncerà la sua decisione lunedì o martedì, al più tardi. Inoltre, Berri ha affermato che sono in corso nuovi sforzi per trovare soluzioni ai problemi, ma la crisi di governo è ancora in stallo. Il presidente del parlamento ha invitato a compiere seri sforzi per risolvere le crisi subite dal popolo libanese, "altrimenti ci troveremo di fronte a una situazione peggiore".(Res)