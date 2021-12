Rifiuti: Ama-TgR, oggi raccolte oltre 190 tonnellate ingombranti in Municipi pari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 190 tonnellate di materiali consegnate solo questa mattina nei municipi pari e quasi 1800 nel corso di tutti i dieci appuntamenti 2021. Si chiude così, con successo, la 22esima edizione della campagna "Il tuo quartiere non è una discarica", raccolta straordinaria di rifiuti urbani e ingombranti organizzata da Ama in collaborazione con il TgR Lazio. Lo riferisce Ama in una nota. Anche in questa giornata finale - prosegue la nota - l'iniziativa si è arricchita con la presenza, in alcuni siti, dei volontari del riuso con associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore che promuovono progetti e iniziative volte al riutilizzo dei beni e con le quali l'azienda ha già da tempo siglato degli specifici protocolli di intesa. (segue) (Com)